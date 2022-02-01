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Михайлюк за последние три недели не набрал в НБА ни одного очка
Катастрофа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легионер Торонто Святослав Михайлюк с наступлением 2022 года резко потерял доверие главного тренера Рэпторс Ника Нерса.
Михайлюк выходил на площадку только в 8 из 17 матчах и только в одной игре провел на площадке больше 10 минут.
Украинец с 12 января в четырех матчах подряд не набрал ни одного очка.
У Торонто без Михайлюка дела идут неплохо – Рэпторс с показателем 25-23 занимают восьмое место в Восточной конференции претендуют на участие в турнире плей-ин.
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