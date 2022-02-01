  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк за последние три недели не набрал в НБА ни одного очка
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк за последние три недели не набрал в НБА ни одного очка

Баскетбол
(1 голосов)

Катастрофа

Михайлюк за последние три недели не набрал в НБА ни одного очка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер Торонто Святослав Михайлюк с наступлением 2022 года резко потерял доверие главного тренера Рэпторс Ника Нерса.

Михайлюк выходил на площадку только в 8 из 17 матчах и только в одной игре провел на площадке больше 10 минут.

Украинец с 12 января в четырех матчах подряд не набрал ни одного очка.

У Торонто без Михайлюка дела идут неплохо – Рэпторс с показателем 25-23 занимают восьмое место в Восточной конференции претендуют на участие в турнире плей-ин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...