ФБУ представила стартовые составы на Матч всех звезд Суперлиги

По результатам голосования болельщиков в команду Звезд Украины вошли Илья Сидоров, Александр Липовый, Вячеслав Петров (все – Прометей), Иссуф Санон и Вячеслав Кравцов (оба – БК Днепр).

В основе Звезд Легиона выйдут Д'Анджело Харрисон, Ди Джей Стефенс, Ди Джей Кеннеди (все – Прометей), Ди Джей Купер (Днепр) и Дрю Гордон (Будивельник).

Пять игроков в команды Украины и Легиона выберут капитаны клубов Суперлиги, еще по два баскетболиста доберет организатор Матча всех звезд – Федерация баскетбола Украины.