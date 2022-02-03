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ФБУ представила стартовые составы на Матч всех звезд Суперлиги

Баскетбол
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Игра состоится 19 февраля

ФБУ представила стартовые составы на Матч всех звезд Суперлиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По результатам голосования болельщиков в команду Звезд Украины вошли Илья Сидоров, Александр Липовый, Вячеслав Петров (все – Прометей), Иссуф Санон и Вячеслав Кравцов (оба – БК Днепр).

В основе Звезд Легиона выйдут Д'Анджело Харрисон, Ди Джей Стефенс, Ди Джей Кеннеди (все – Прометей), Ди Джей Купер (Днепр) и Дрю Гордон (Будивельник).

Пять игроков в команды Украины и Легиона выберут капитаны клубов Суперлиги, еще по два баскетболиста доберет организатор Матча всех звезд – Федерация баскетбола Украины.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев) БК Прометей (Камянское)
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