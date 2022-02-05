Киев-Баскет возобновляет выступления в Кубке Европы ФИБА. Текстовая трансляция

В субботу, 5-го февраля, состоится поединок группы J Кубка Европы ФИБА, в котором встретятся бельгийский "Антверп" и "Киев-Баскет". Матч пройдет в Антверпене на "Лотто Арене" и начнется в 21:00 по киевскому времени. К сожалению, из-за коронавируса киевляне два матча подряд пропустили, но сегодня подопечные Багатскиса возобновляют свои выступления в еврокубках. В лазарете команды остался только Джилан Вашингтон. Украинцы уже провели три домашние встречи второго группового раунда евротурнира, одержав две победы и потерпев одно поражение.

Отслеживайте ход событий на паркете прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне. Не забывайте иногда обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

"Антверп" (Бельгия" - "Киев-Баскет" (Киев) 0:0

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть