Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет возобновляет выступления в Кубке Европы ФИБА. Текстовая трансляция
Подопечные Багатскиса сыграют с аутсайдером группы
Фото - kyiv-basket.com
В субботу, 5-го февраля, состоится поединок группы J Кубка Европы ФИБА, в котором встретятся бельгийский "Антверп" и "Киев-Баскет". Матч пройдет в Антверпене на "Лотто Арене" и начнется в 21:00 по киевскому времени. К сожалению, из-за коронавируса киевляне два матча подряд пропустили, но сегодня подопечные Багатскиса возобновляют свои выступления в еврокубках. В лазарете команды остался только Джилан Вашингтон. Украинцы уже провели три домашние встречи второго группового раунда евротурнира, одержав две победы и потерпев одно поражение.
Отслеживайте ход событий на паркете прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне. Не забывайте иногда обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
"Антверп" (Бельгия" - "Киев-Баскет" (Киев) 0:0
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
Популярное сейчас
- Супряга: Луческу сказал мне, чтобы я больше не возвращался в Динамо
- Олимпиада 2022. Семеренко завезла Украину на три круга штрафа на старте смешанной эстафеты
- ФА выдвинула обвинение Ярмоленко из-за рекламы букмекерской конторы
- Ключевой легионер Химика сбежал из Украины
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО