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НБА. Милуоки разгромил Клипперс, Денвер разобрался с Бруклином
Результаты матчей дня в НБА
Миннесота – Детройт 118:105 (24:26, 31:30, 28:23, 35:26)
Денвер – Бруклин 124:104 (39:40, 37:35, 31:16, 17:13)
Чикаго – Филадельфия 108:119 (26:34, 26:27, 29:28, 27:30)
Орландо – Бостон 83:116 (15:21, 24:28, 22:29, 22:38)
Даллас – Атланта 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18)
Кливленд – Индиана 98:85 (12:27, 24:20, 25:21, 37:17)
Хьюстон – Нью-Орлеан 107:120 (21:26, 33:23, 23:38, 30:33)
Клипперс – Милуоки 113:137 (32:28, 19:32, 30:39, 32:38)
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