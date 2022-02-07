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НБА. Милуоки разгромил Клипперс, Денвер разобрался с Бруклином

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Милуоки разгромил Клипперс, Денвер разобрался с Бруклином

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Миннесота – Детройт 118:105 (24:26, 31:30, 28:23, 35:26)

Денвер – Бруклин 124:104 (39:40, 37:35, 31:16, 17:13)

Чикаго – Филадельфия 108:119 (26:34, 26:27, 29:28, 27:30)

Орландо – Бостон 83:116 (15:21, 24:28, 22:29, 22:38)

Даллас – Атланта 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18)

Кливленд – Индиана 98:85 (12:27, 24:20, 25:21, 37:17)

Хьюстон – Нью-Орлеан 107:120 (21:26, 33:23, 23:38, 30:33)

Клипперс – Милуоки 113:137 (32:28, 19:32, 30:39, 32:38)

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В статье: НБА Милуоки Бакс Бруклин Нетс
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