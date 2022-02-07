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Харьковские Соколы прервали серию поражений в матче с Запорожьем

Баскетбол
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Соперники держали интригу до последнего

Харьковские Соколы прервали серию поражений в матче с Запорожьем

Новина українською

Харьковские Соколы одолели Запорожье в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Хозяева лучше начали матч и сумели оторваться от соперника. Запорожье многие из своих атак не реализовывали и перед первым перерывом гости отставали от харьковчан на 11 очков.

Вторая четверть получилась более ровной, однако Соколы не давали шансов подобраться к Запорожью очень близко по счету.

После перерыва Запорожье не сбавлял обороты, а вот у Соколов почти ночного не выходило в атаке. Гостям удалось сравнять счет, однако харьковчане все же пошли лидерами на последнюю четверть.

Четвертый период стал очень увлекательным. Запорожье неплохо начал, однако и Харьковские Соколы тоже играли удачно. Судьба матча решилась на последней минуте. Сизов на последних секундах не попал два штрафных, а Дэвис завершил матч точным трехочковым. Харьковские Соколы во второй раз победили Запорожье и прервали свою серию из трех поражений подряд.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат:

Харьковские Соколы – Запорожье 79:74 (26:15, 18:22, 11:16. 24:21)

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В статье: БК Харьковские Соколы
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