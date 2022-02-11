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Эффектный данк новичка Хьюстона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - si.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил защитник Хьюстона Джейлен Грин, который в матче с Торонто отличился невероятным данком.
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