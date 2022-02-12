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НБА. Чикаго побеждает Миннесоту, Денвер уступает Бостону

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Чикаго побеждает Миннесоту, Денвер уступает Бостону

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Шарлотт"

119 – 141 (29-36; 26-43; 32-31; 32-31)

"Индиана" – "Кливленд"

113 – 120 (47-28; 27-35; 22-25; 17-32)

"Филадельфия" – "Оклахома-Сити"

100 – 87 (24-24; 22-17; 31-20; 23-26)

"Атланта" – "Сан-Антонио"

121 – 136 (29-43; 27-30; 31-30; 34-33)

"Бостон" – "Денвер"

108 – 102 (30-32; 21-28; 25-19; 32-23)

"Чикаго" – "Миннесота"

134 – 122 (27-27; 33-32; 32-32; 42-31)

"Юта" – "Орландо"

114 – 99 (28-12; 16-27; 33-35; 27-25)

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В статье: НБА
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