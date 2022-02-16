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Пустовой набрал 13 очков в матче Еврокубка
Отличная игра от украинца
фото - Twitter
Артем Пустовой стал самым результативным игроком Гран-Канарии в выездном матче против Венеции (59:77).
Украинец за 25 минут набрал 13 очков (5 из 6 с игры, 3 из 4 с линии штрафных), собрал 6 подборов и сделал 2 перехвата.
В текущем сезоне Пустовой в Еврокубке в среднем за игру набирает по 9,6 очка и 3,8 подбора.
Гран-Канария с показателем 9-3 остается лидером группы B Еврокубка.
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