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Пустовой набрал 13 очков в матче Еврокубка

Баскетбол
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Отличная игра от украинца

Пустовой набрал 13 очков в матче Еврокубка

фото - Twitter

Новина українською

Артем Пустовой стал самым результативным игроком Гран-Канарии в выездном матче против Венеции (59:77).

Украинец за 25 минут набрал 13 очков (5 из 6 с игры, 3 из 4 с линии штрафных), собрал 6 подборов и сделал 2 перехвата.

В текущем сезоне Пустовой в Еврокубке в среднем за игру набирает по 9,6 очка и 3,8 подбора.

Гран-Канария с показателем 9-3 остается лидером группы B Еврокубка.

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В статье: баскетбол Артем Пустовой Еврокубок
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