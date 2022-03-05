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В России арестовали американскую баскетболистку

Баскетбол
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Бриттни Грайнер уже около недели под стражей

В России арестовали американскую баскетболистку

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер с февраля находится под стражей в России. Золотая медалистка Олимпиады была арестована в аэропорту Москвы после того, как в ее багаже нашли масло с каннабисом.

Как сообщается, ей грозит до 10 лет лишения свободы в случае обвинительного приговора. "Финикс Меркьюри", клуб WNBA, которому принадлежат права на Грайнер, сказал, что организация "знает и внимательно следит за ситуацией". Также команда заявила, что обеспокоена безопасностью, физическим и ментальным здоровьем баскетболистки.

Бриттни Грайнер является первым пиком драфта WNBA 2013. С "Финиксом" она выиграла чемпионат в 2014 году. С 2015 года она выступала за "УГМК Екатеринбург".

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В статье: женская сборная США по баскетболу женская НБА
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