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В России арестовали американскую баскетболистку
Бриттни Грайнер уже около недели под стражей
Фото: Sky Sports
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер с февраля находится под стражей в России. Золотая медалистка Олимпиады была арестована в аэропорту Москвы после того, как в ее багаже нашли масло с каннабисом.
Как сообщается, ей грозит до 10 лет лишения свободы в случае обвинительного приговора. "Финикс Меркьюри", клуб WNBA, которому принадлежат права на Грайнер, сказал, что организация "знает и внимательно следит за ситуацией". Также команда заявила, что обеспокоена безопасностью, физическим и ментальным здоровьем баскетболистки.
Бриттни Грайнер является первым пиком драфта WNBA 2013. С "Финиксом" она выиграла чемпионат в 2014 году. С 2015 года она выступала за "УГМК Екатеринбург".
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