Тренер Бостона вышел на матч НБА с флагом Украины

Главный тренер "Бостон Селтикс" Име Удока вышел на матч НБА против "Бруклин Нетс" с приколотым на грудь украинским флагом.

Среди игроков и тренеров НБА ранее Украину поддержали турок Энес Кантер, литовец Йонас Валанчюнас, а также украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

"Бостон Селтикс" идут на 5 месте в Восточной конференции НБА. Они считаются одним из фаворитов на победу в лиге в этом сезоне.