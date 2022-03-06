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Тренер Бостона вышел на матч НБА с флагом Украины

Баскетбол
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Име Удока поддерживает Украину

Тренер Бостона вышел на матч НБА с флагом Украины

Фото: Telegram Proshuta.basketball

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Бостон Селтикс" Име Удока вышел на матч НБА против "Бруклин Нетс" с приколотым на грудь украинским флагом.

Среди игроков и тренеров НБА ранее Украину поддержали турок Энес Кантер, литовец Йонас Валанчюнас, а также украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

"Бостон Селтикс" идут на 5 месте в Восточной конференции НБА. Они считаются одним из фаворитов на победу в лиге в этом сезоне.

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В статье: НБА Бостон Селтикс Бруклин Нетс
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