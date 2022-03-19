Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛеБрон: Я понял, что Скотти Барнс станет особенным игроком, когда он был в 7 классе
Король хвалит новичка Торонто
Фото: USA Today
ЛеБрон Джеймс прокомментировал выступление новичка "Торонто" Скотти Барнса в матче против "Лэйкерс", в котором он набрал 31 очко, 17 подборов и 6 ассистов:
"Я впервые увидел Скотти Барнса, когда он был в 7 классе, и я сразу сказал, что этот парень станет особенным игроком. Я видел длину его рук, то, как он играл разыгрывающего с его ростом. Сейчас же он может выступать на нескольких позициях. Так что для меня это не сюрприз, и за его игрой приятно смотреть".
Скотти Барнс проводит свой первый сезон в НБА в составе "Торонто Рэпторс". Двухметрового тяжелого форварда выбрали под четвертым пиком на драфте 2021 года.
Популярное сейчас
- Мобилизованные из ОРДЛО обвиняют российское командование и отказываются воевать против Украины
- Смерть оккупантам! Российский орк пожаловался девушке, что восьмерых его собратьев обезвредила украинская бабушка
- Полк Азов провел рейд по тылу врага возле Мариуполя
- Лейкерс - вторая худшая команда НБА после Матча всех звезд
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО