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ЛеБрон: Я понял, что Скотти Барнс станет особенным игроком, когда он был в 7 классе

Баскетбол
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Король хвалит новичка Торонто

ЛеБрон: Я понял, что Скотти Барнс станет особенным игроком, когда он был в 7 классе

Фото: USA Today

UA-Футбол
Новина українською

ЛеБрон Джеймс прокомментировал выступление новичка "Торонто" Скотти Барнса в матче против "Лэйкерс", в котором он набрал 31 очко, 17 подборов и 6 ассистов:

"Я впервые увидел Скотти Барнса, когда он был в 7 классе, и я сразу сказал, что этот парень станет особенным игроком. Я видел длину его рук, то, как он играл разыгрывающего с его ростом. Сейчас же он может выступать на нескольких позициях. Так что для меня это не сюрприз, и за его игрой приятно смотреть".

Скотти Барнс проводит свой первый сезон в НБА в составе "Торонто Рэпторс". Двухметрового тяжелого форварда выбрали под четвертым пиком на драфте 2021 года.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс
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