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Ягупова попала в тройку лучших игроков сезона в Евролиге
Она заняла третье место в голосовании
фото - fiba.basketball
Капитан сборной Украины и защитница турецкого Фенербахче Алина Ягупова заняла третье место в голосовании на звание MVP сезона женской Евролиги.
Лучшей игрокиной сезона стала американская атакующая защитница испанской Авениды Кали Коппер.
Коппер привела свою команду к рекорду 11-3 в регулярном чемпионате и помогла впервые в истории выйти в Финал четырех Евролиг. В среднем она набирала 22,5 очка за игру – лучший результат в сезоне, добавив к этому 6,1 подбора и 2,0 результативных передач за игру.
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