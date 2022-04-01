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Ягупова попала в тройку лучших игроков сезона в Евролиге

Баскетбол
(1 голосов)

Она заняла третье место в голосовании

Ягупова попала в тройку лучших игроков сезона в Евролиге

фото - fiba.basketball

Новина українською

Капитан сборной Украины и защитница турецкого Фенербахче Алина Ягупова заняла третье место в голосовании на звание MVP сезона женской Евролиги.

Лучшей игрокиной сезона стала американская атакующая защитница испанской Авениды Кали Коппер.

Коппер привела свою команду к рекорду 11-3 в регулярном чемпионате и помогла впервые в истории выйти в Финал четырех Евролиг. В среднем она набирала 22,5 очка за игру – лучший результат в сезоне, добавив к этому 6,1 подбора и 2,0 результативных передач за игру.

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В статье: Алина Ягупова
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