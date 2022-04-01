Ягупова попала в тройку лучших игроков сезона в Евролиге

Капитан сборной Украины и защитница турецкого Фенербахче Алина Ягупова заняла третье место в голосовании на звание MVP сезона женской Евролиги.

Лучшей игрокиной сезона стала американская атакующая защитница испанской Авениды Кали Коппер.

Коппер привела свою команду к рекорду 11-3 в регулярном чемпионате и помогла впервые в истории выйти в Финал четырех Евролиг. В среднем она набирала 22,5 очка за игру – лучший результат в сезоне, добавив к этому 6,1 подбора и 2,0 результативных передач за игру.