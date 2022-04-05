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Тренер Тернополя выставил на аукцион чемпионское кольцо украинской Суперлиги сезона-2010/11

Баскетбол
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Все деньги он направил для ЗСУ

Тренер Тернополя выставил на аукцион чемпионское кольцо украинской Суперлиги сезона-2010/11

https://fbu.ua/news/ ФБУ

Новина українською

Тренер БК "Тернополь" Дмитрий Забирченко выставил на благотворительный аукцион чемпионское кольцо украинской Суперлиги сезона-2010/11.

В этот сезон Забирченко выступал за "Будивельник".

Экс-капитан сборной Украины сумел выторговать аж 400 000 гривен! Эти средства Дмитрий направит благотворительным фондам, помогающим защитникам Украины.

Приобрел кольцо для благотворительного дела президент "Тернополя" – Игорь Комендант.

"Я украинец, не могу видеть, как мою страну бомбят, как страдают люди. Верю, что мы выстаем, верю в нашу победу", заметил Сизов.

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В статье: Дмитрий Забирченко БК Тернополь
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Источник:
ФБУ

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