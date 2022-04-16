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Михайлюк сыграет за Торонто в плей-офф НБА в кроссовках с QR-кодом для пожертвований на гуманитарную помощь Украине

Баскетбол
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Михайлюк сыграет за Торонто в плей-офф НБА в кроссовках с QR-кодом для пожертвований на гуманитарную помощь Украине

Фото: iSport

UA-Футбол
Новина українською

Украинские баскетболисты НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лень будут помогать собирать деньги на гуманитарную помощь для Украины в матчах плей-офф. Для этой цели были созданы кроссовки с QR-кодом, после сканирования которого можно сделать пожертвование.

Святослав, чьи "Торонто Рэпторс" вышел в первый раунд плей-офф, в котором сыграет против "Филадельфии 76", сыграет в этих кроссовках уже в первом матче. Лень, чей "Сакраменто" не вышел в пост-сезон, также будет привлекать пожертвования.

Совместное заявление баскетболистов: "То, что происходит на нашей родине – это трагедия, но мы растроганы невероятной поддержкой и щедростью людей со всего мира".

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк война с Россией Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз плей-офф НБА
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