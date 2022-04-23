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Джоэль Эмбиид сыграет против Торонто не смотря на травму
Филадельфия ведет 3:0 в серии с Рэпторс
Фото: WHYY
Центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид сыграет в четвертом матче серии против "Торонто Рэпторс", как утверждает ESPN. Игрок получил травму правой руки в предыдущей игре.
По информации издания, Эмбиид испытывает боль и дискомфорт в большом пальце правой руки, в ближайшее время сделает МРТ для выяснения повреждений. На тренировке игрок играл с повязкой на пальце.
Однако, как утверждается, Джоэль намерен сыграть в решающем матче серии, и на вопрос о том, повлияет ли травма на его участие в матче ответил: "Нет, точно нет".
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