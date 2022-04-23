Джимми Батлер о Кайле Лаури: Мы рады, что он наш разыгрывающий. Когда он играет - йиппи-кай-эй

Стартовый разыгрывающий защитник "Майами Хит" Кайл Лаури получил травму подколенного сухожилия левой ноги в третьем матче серии против "Атланты Хоукс". Игра завершилась победой "Хит" со счетом 111:110.

Лаури заявил, что пройдет медицинскую проверку перед четвертым матчем серии. На вопрос о том, может ли травма заставить его пропустить часть серии, он ответил: "Нет, я как Росомаха [персонаж комиксов с регенеративными способностями]".

Его партнер по команде, форвард Джимми Батлер так отозвался о вкладе Кайла Лаури:

"Мы очень рады, что он наш разыгрывающий. Когда он играет – йиппи-кай-эй. Если нет, то кому-то другому приходится приспосабливаться и брать на себя его объем работы. Это очень, очень тяжело сделать. Однако, мы способны силами всей команды подменить Кайла".