Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джимми Батлер о Кайле Лаури: Мы рады, что он наш разыгрывающий. Когда он играет - йиппи-кай-эй
Защитник может пропустить 4 игру серии с Атлантой из-за травмы
Фото: All U Can Heat
Стартовый разыгрывающий защитник "Майами Хит" Кайл Лаури получил травму подколенного сухожилия левой ноги в третьем матче серии против "Атланты Хоукс". Игра завершилась победой "Хит" со счетом 111:110.
Лаури заявил, что пройдет медицинскую проверку перед четвертым матчем серии. На вопрос о том, может ли травма заставить его пропустить часть серии, он ответил: "Нет, я как Росомаха [персонаж комиксов с регенеративными способностями]".
Его партнер по команде, форвард Джимми Батлер так отозвался о вкладе Кайла Лаури:
"Мы очень рады, что он наш разыгрывающий. Когда он играет – йиппи-кай-эй. Если нет, то кому-то другому приходится приспосабливаться и брать на себя его объем работы. Это очень, очень тяжело сделать. Однако, мы способны силами всей команды подменить Кайла".
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали еще двух российских генералов
- Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине
- Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок
- Шарлотт отправил в отставку главного тренера
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки