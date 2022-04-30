Джейлен Браун: Я буду готов вернуться в начале серии с Милуоки

Форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун заявил, что собирается сыграть в серии второго раунда плей-офф НБА против "Милуоки Бакс", несмотря на недавно полученную травму:

"Я в порядке. Прошел несколько тестов на этой неделе, залечил травму. Я буду готов вернуться.

В любом случае, когда вы имеете дело с затяжной травмой, нужно быть острожным и бережным, но думаю, я в порядке. Эта была несерьезной, так что со мной все будет в порядке.

Хорошо было иметь несколько дней на восстановление, дабы позаботиться обо всем. Было необходимо сделать перерыв на несколько дней, так что мы молодцы, что закрыли все [обыграли "Бруклин" в 4 матчах из 7] быстро, дабы иметь это время".