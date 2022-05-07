Эмбиид о потенциальной невозможности возвращения в игру после травмы: Я об этом даже не задумывался

Центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид прокомментировал свое возвращение в третьей игре серии против "Майами Хит" после травмы. На вопрос о том, испытывал ли он сомнения насчет того, сможет ли сыграть, он ответил:

"Нет. Когда это случилось, и после того, как мы поняли, что произошло на самом деле, я об этом даже не задумывался. Я просто думал о том, что я собираюсь сделать, чтобы быть уверенным, что вернусь в любой момент в этой серии, будь то игра первая, игра вторая, игра третья или игра четвертая. Я просто делал все возможное, все, что возможно, чтобы попытаться вернуться".

В третьей игре серии против "Майами Хит" Джоэль Эмбиид набрал 18 очков, 11 подборов и 1 ассист за 36 минут. Благодаря этому, "Филадельфия 76" победила со счетом 99:79, и теперь счет в серии полуфинала Восточной конференции НБА составляет 2:1 в пользу "Хит".