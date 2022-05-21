Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский рефери будет работать на финале Евролиги
Хорошего судейства
Украинский спортивный судья Борис Рыжик будет работать на финальном матче Евролиги-2022.
Он будет первым рефери матча между испанским "Реалом" и турецким "Анадол Эфесом". Главным судьей поединка станет итальянец Луиджи Ламоника, вторым – латвиец Гитис Вильюс.
Напомним, что финальный матч Евролиги состоится сегодня, 21 мая. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- За минувшие сутки уничтожена 61 единица вражеской техники – Генштаб ВСУ
- Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари
- Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе
- НБА: Бостон взял убедительный реванш во втором матче финала Востока
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet