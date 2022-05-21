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Украинский рефери будет работать на финале Евролиги

Баскетбол
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Украинский рефери будет работать на финале Евролиги

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортивный судья Борис Рыжик будет работать на финальном матче Евролиги-2022.

Он будет первым рефери матча между испанским "Реалом" и турецким "Анадол Эфесом". Главным судьей поединка станет итальянец Луиджи Ламоника, вторым – латвиец Гитис Вильюс.

Напомним, что финальный матч Евролиги состоится сегодня, 21 мая. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: баскетбольная Евролига
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