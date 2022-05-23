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Леброн Джеймс анонсировал выход документального фильме о его сотрудничестве с Nike
Баскетболист считает, что публике это понравится
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в своих социальных сетях анонсировал выход нового документального фильма, который будет рассказывать о начале сотрудничества баскетболиста с компанией Nike.
"Это будет потрясающая документалка", — написал Леброн.
Оказалось, что, перед тем как Леброн подписал контракт с Nike, ему сделали гораздо более выгодное предложение от Reebok. Предложение Reebok стоило примерно $ 115 млн за 10 лет с бонусом в $ 10 млн за подписание контракта.
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