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Леброн Джеймс анонсировал выход документального фильме о его сотрудничестве с Nike

Баскетбол
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Баскетболист считает, что публике это понравится

Леброн Джеймс анонсировал выход документального фильме о его сотрудничестве с Nike

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в своих социальных сетях анонсировал выход нового документального фильма, который будет рассказывать о начале сотрудничества баскетболиста с компанией Nike.

"Это будет потрясающая документалка", — написал Леброн.

Оказалось, что, перед тем как Леброн подписал контракт с Nike, ему сделали гораздо более выгодное предложение от Reebok. Предложение Reebok стоило примерно $ 115 млн за 10 лет с бонусом в $ 10 млн за подписание контракта.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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