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Даллас хочет выменять Зака ЛаВина по сайн-н-трейд у Чикаго

Баскетбол
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Игрок также интересен Атланте, Сан-Антонио и Портленду

Даллас хочет выменять Зака ЛаВина по сайн-н-трейд у Чикаго

Фото: Pippen Ain`t Easy

UA-Футбол
Новина українською

"Даллас Маверикс" стремятся заполучить защитника "Чикаго Буллс" Зака ЛаВина, который должен выйти на рынок свободных агентов этим летом. Как сообщает инсайдер Марк Штейн, гард будет претендовать на максимальный контракт.

У "Далласа" нету места в платежной ведомости для подписания контракта с ЛаВином, однако "Маверикс" планируют договориться с "Чикаго" о сделке по схеме сайн-н-трейд. Как сообщает The Athletic, игрок может претендовать на контракт "супермакс" на сумму 248 миллионов долларов за 5 лет.

Среди других претендентов на ЛаВина – "Атланта Хоукс", "Сан-Антонио Спёрс" и "Портленд Трейл Блэйзерс".

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В статье: НБА Зак Лавин Чикаго Буллз Даллас Маверикс
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