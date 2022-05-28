Даллас хочет выменять Зака ЛаВина по сайн-н-трейд у Чикаго

"Даллас Маверикс" стремятся заполучить защитника "Чикаго Буллс" Зака ЛаВина, который должен выйти на рынок свободных агентов этим летом. Как сообщает инсайдер Марк Штейн, гард будет претендовать на максимальный контракт.

У "Далласа" нету места в платежной ведомости для подписания контракта с ЛаВином, однако "Маверикс" планируют договориться с "Чикаго" о сделке по схеме сайн-н-трейд. Как сообщает The Athletic, игрок может претендовать на контракт "супермакс" на сумму 248 миллионов долларов за 5 лет.

Среди других претендентов на ЛаВина – "Атланта Хоукс", "Сан-Антонио Спёрс" и "Портленд Трейл Блэйзерс".