Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даллас хочет выменять Зака ЛаВина по сайн-н-трейд у Чикаго
Игрок также интересен Атланте, Сан-Антонио и Портленду
Фото: Pippen Ain`t Easy
"Даллас Маверикс" стремятся заполучить защитника "Чикаго Буллс" Зака ЛаВина, который должен выйти на рынок свободных агентов этим летом. Как сообщает инсайдер Марк Штейн, гард будет претендовать на максимальный контракт.
У "Далласа" нету места в платежной ведомости для подписания контракта с ЛаВином, однако "Маверикс" планируют договориться с "Чикаго" о сделке по схеме сайн-н-трейд. Как сообщает The Athletic, игрок может претендовать на контракт "супермакс" на сумму 248 миллионов долларов за 5 лет.
Среди других претендентов на ЛаВина – "Атланта Хоукс", "Сан-Антонио Спёрс" и "Портленд Трейл Блэйзерс".
Популярное сейчас
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США
- Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
- Определился первый финалист плей-офф НБА
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО