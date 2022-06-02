Исполком ФБУ принял решение о досрочном завершении сезона

Исполком ФБУ утвердил решение о досрочном завершении всех соревнований в Украине сезона 2021/22, который был остановлен 24 февраля 2022 года в день начала полномасштабной войны в Украине с россией.

Единогласно было решено чемпионат и Кубок Украины сезона 2021/2022 гг. завершить досрочно. Турнирные таблицы соревнований во всех лигах по состоянию на 24.02.2022 признать окончательными. Также были названы критерии определения мест команд при разном количестве игр или при выступлении команд в разных подгруппах.

При этом решено, что чемпионов и призеров соревнований во всех лигах не определять, а итоговую классификацию команд утвердить по итогам сыгранных матчей до 24 февраля.