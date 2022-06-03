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Сборная Украины добыла волевую победу над Хорватией и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2022

Баскетбол
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Сборная Украины добыла волевую победу над Хорватией и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2022

фото - fiba.basketball

Новина українською

Женская национальная сборная Украины 3х3 завершила групповой раунд квалификации чемпионата Европы-2022.

В третьем матче группы D наша команда одержала волевую победу над Хорватией со счетом 21:16. Победный трехочковый забросила Мириам Уро-Ниле.

Благодаря этой победе Сборная Украины, выиграв два матча из трех, забронировала за собой второе место в группе и в матче 1/4 финала сыграет против победителя пары из группы В Литва — Швейцария.

Чемпионат Европы 3х3. Квалификация

Женщины

Хорватия - Украина 16:21

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В статье: сборная Украины по баскетолу 3х3
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