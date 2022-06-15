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Бывший баскетболист НБА организует благотворительный матч для помощи ВСУ
Польша всеми силами пытается помочь нашей стране
Благотворительная баскетбольная игра, организованная эксгравцем НБА Марчином Гортатом, инвестором Polska Esportowa Liga, состоится 16 июня на стадионе Lodz Atlas Arena в Польше. Все средства продажи билетов пойдут на приобретение продуктов питания, медикаментов и аптечек для Вооруженных Сил Украины.
Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд Marcin Gortat Foundation, созданный польским баскетболистом Марчином Гортатом, много лет игравший в NBA.
"В этом году матч имеет жизненно важную цель – мы будем играть за Украину. Только объединившись, мы сможем поддержать украинцев и помочь им выстоять. Таким образом, каждый посетитель получает сразу две вещи – возможность посмотреть баскетбольное шоу и помогать тем, кто этого больше всего нуждается", - говорит Марчин Гортат, основатель Marcin Gortat Foundation.
Соревнования пройдут в формате 4х4 между командой Gortat Team и WOJSKO POLSKIE.
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