Бывший баскетболист НБА организует благотворительный матч для помощи ВСУ

Благотворительная баскетбольная игра, организованная эксгравцем НБА Марчином Гортатом, инвестором Polska Esportowa Liga, состоится 16 июня на стадионе Lodz Atlas Arena в Польше. Все средства продажи билетов пойдут на приобретение продуктов питания, медикаментов и аптечек для Вооруженных Сил Украины.

Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд Marcin Gortat Foundation, созданный польским баскетболистом Марчином Гортатом, много лет игравший в NBA.

"В этом году матч имеет жизненно важную цель – мы будем играть за Украину. Только объединившись, мы сможем поддержать украинцев и помочь им выстоять. Таким образом, каждый посетитель получает сразу две вещи – возможность посмотреть баскетбольное шоу и помогать тем, кто этого больше всего нуждается", - говорит Марчин Гортат, основатель Marcin Gortat Foundation.

Соревнования пройдут в формате 4х4 между командой Gortat Team и WOJSKO POLSKIE.