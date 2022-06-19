Портленд Трейл Блейзерс продлят контракт с центровым Юсуфом Нуркичем

"Портленд Трейл Блейзерс" намерены сохранить в команде центрового Юсуфа Нуркича. Контракт игрока заканчивается этим летом. По текущему договору он получает двенадцать миллионов долларов в год.

Как сообщает издание Bleacher Report, "Портленд" ввиду того, что сохранит боснийского центрового, не намерен пытаться заполучить покидающего "Финикс Санс" Деандре Эйтона.

Также "Трейл Блейзерс" заинтересованы в обмене своего 7 пика предстоящего драфта НБА на винга "Торонто Рэпторс" ОДжи Ануноби. Помимо этого, они могут обменять свой пик на гарда "Оклахомы" Лу Дорта.