Реал Мадрид обыграл Барселону в финале чемпионата Испании со счетом 81:74

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в четвертом матче финала АСВ со счетом 81:74 и стал чемпионом Испании. Примечательно, что именно королевский клуб помешал каталонцам победить и в Евролиге.

В последний раз "Реал" побеждал в Лиге АСВ еще три года назад. Всего, в своей истории, баскетбольный "Мадрид" выигрывал турнир 36 раз. Шесть из этих титулов для клуба выиграл коуч Пабло Ласо.

В четвертом матче финала самыми яркими в составе "Реала" были центровой Эди Тавареш, набравший 25 очков, 13 подборов, и получивший титул MVP финала, а также гард Фабьен Козёр, забивший 6 очков в клатче.