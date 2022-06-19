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Реал Мадрид обыграл Барселону в финале чемпионата Испании со счетом 81:74

Баскетбол
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Клуб победил в Лиге АСВ в 36 раз в истории

Реал Мадрид обыграл Барселону в финале чемпионата Испании со счетом 81:74

Фото: 20Minutos

UA-Футбол
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Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в четвертом матче финала АСВ со счетом 81:74 и стал чемпионом Испании. Примечательно, что именно королевский клуб помешал каталонцам победить и в Евролиге.

В последний раз "Реал" побеждал в Лиге АСВ еще три года назад. Всего, в своей истории, баскетбольный "Мадрид" выигрывал турнир 36 раз. Шесть из этих титулов для клуба выиграл коуч Пабло Ласо.

В четвертом матче финала самыми яркими в составе "Реала" были центровой Эди Тавареш, набравший 25 очков, 13 подборов, и получивший титул MVP финала, а также гард Фабьен Козёр, забивший 6 очков в клатче.

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В статье: БК Реал (Мадрид) Фабьен Козер Пабло Ласо БК Барселона Лига ACB Эдди Тавареш
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