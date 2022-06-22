Будивельник подал заявку на участие в Лиге чемпионов

Вторая команда прошлого чемпионата Украины по баскетболу, "Будивельник", планирует принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. По информации basket.com.ua, киевляне уже подали заявку на участие в турнире.

В последний раз "Будивельник" участвовал в Лиге чемпионов еще в 2017 году, когда не прошел квалификацию. В прошлом сезоне в этом турнире Украину представлял "Прометей", который уже сообщил, что в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке.

Напомним, что в украинской Суперлиге 2021/22 киевский коллектив к началу полномасштабной войны занимал вторую строчку в турнирной таблице, уступив лишь "Прометей".