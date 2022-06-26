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Хьюстон Рокетс активирует продление контракта Джейшона Тэйта на год
Винг заработает 1,9 миллиона долларов
Фото: The Columbus Dispatch
"Хьюстон Рокетс" намерены активировать опцию продления контракта на год, прописанную в договоре с легким форвардом Джейшоном Тейтом. Винг на данный момент отыграл уже два сезона за техасскую команду, в среднем набирая по 11.6 очков, 5.4 подбора и 2.7 ассиста.
Как сообщает издание Houston Chronicle, за предстоящий сезон Тэйт заработает 1,9 миллиона долларов. Джейшон пришел в НБА лишь 25-летнем возрасте, и сходу попал в команду лучших новичков сезона 2020/21.
До "Хьюстона" Тэйт отыграл сезон в бельгийском "Антверп Джайантс", а также год в австралийском "Сидней Кингс". В "Рокетс" он попал в качестве невыбранного на драфте-2018 игрока.
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