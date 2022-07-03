Лейкерс могут заполучить Кайри Ирвинга уже в воскресенье. Уэстбрук уйдет в Бруклин

Менеджмент "Лос-Анджелес Лейкерс" намерены обменять своего разыгрывающего Расселла Уэстбрука на гарда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга. Как сообщает инсайдер Ян Бегли, калифорнийская организация надеется совершить сделку уже в это воскресенье.

Контракты обоих игроков, и Ирвинга, и Уэстбрука, заканчиваются в конце следующего сезона. Первый получит в следующем сезоне 36,5 миллиона долларов, второй – 47 миллионов.

В случае удачной сделки, "Лейкерс" смогут восстановить связку Кайри Ирвинга и ЛеБрона Джеймса, которым вместе удалось выиграть чемпионство НБА в 2016 году. Тогда они в составе "Кливленда" обыграли "Голден Стейт" в семи матчах финала.