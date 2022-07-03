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Лейкерс могут заполучить Кайри Ирвинга уже в воскресенье. Уэстбрук уйдет в Бруклин
Команда из Лос-Анджелеса хочет восстановить связку Ирвинга с ЛеБроном
Фото: SB Nation
Менеджмент "Лос-Анджелес Лейкерс" намерены обменять своего разыгрывающего Расселла Уэстбрука на гарда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга. Как сообщает инсайдер Ян Бегли, калифорнийская организация надеется совершить сделку уже в это воскресенье.
Контракты обоих игроков, и Ирвинга, и Уэстбрука, заканчиваются в конце следующего сезона. Первый получит в следующем сезоне 36,5 миллиона долларов, второй – 47 миллионов.
В случае удачной сделки, "Лейкерс" смогут восстановить связку Кайри Ирвинга и ЛеБрона Джеймса, которым вместе удалось выиграть чемпионство НБА в 2016 году. Тогда они в составе "Кливленда" обыграли "Голден Стейт" в семи матчах финала.
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