  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чикаго Буллс подпишут разыгрывающего Горана Драгича на год
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чикаго Буллс подпишут разыгрывающего Горана Драгича на год

Баскетбол
(1 голосов)

В прошлом сезоне НБА Дракон играл за Бруклин Нетс и Торонто Рэпторс

Чикаго Буллс подпишут разыгрывающего Горана Драгича на год

Фото: Raptors Rapture

UA-Футбол
Новина українською

"Чикаго Буллс" договорились о новом контракте со словенским разыгрывающим защитником Гораном Драгичем. Ранее игрок стал свободным агентом после окончания контакта с "Бруклин Нетс".

Как сообщает инсайдер Джордан Шульц, "Чикаго" подпишут 36-летнего Драгича на однолетний контакт. В прошлом сезоне Горан заработал по контракту с "Бруклином" 728 тысяч долларов.

За весь прошлый сезон Драгич сыграл за "Торонто" и "Бруклин" суммарно 21 игру, в среднем набирая по 7,5 очков, 3,1 ассиста и 4,1 подбора. Дракон будет призван усилить бэк-корт "Далласа", который может ослабнуть после потенциального ухода Джейлена Брансона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Горан Драгич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде