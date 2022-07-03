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Чикаго Буллс подпишут разыгрывающего Горана Драгича на год
В прошлом сезоне НБА Дракон играл за Бруклин Нетс и Торонто Рэпторс
Фото: Raptors Rapture
"Чикаго Буллс" договорились о новом контракте со словенским разыгрывающим защитником Гораном Драгичем. Ранее игрок стал свободным агентом после окончания контакта с "Бруклин Нетс".
Breaking: PG Goran Dragic is signing a one-year deal with the #Bulls, per source.— Jordan Schultz (@Schultz_Report) July 3, 2022
The Dragon, a 2018 All-Star, will help bolster an already strong Chicago backcourt.
Как сообщает инсайдер Джордан Шульц, "Чикаго" подпишут 36-летнего Драгича на однолетний контакт. В прошлом сезоне Горан заработал по контракту с "Бруклином" 728 тысяч долларов.
За весь прошлый сезон Драгич сыграл за "Торонто" и "Бруклин" суммарно 21 игру, в среднем набирая по 7,5 очков, 3,1 ассиста и 4,1 подбора. Дракон будет призван усилить бэк-корт "Далласа", который может ослабнуть после потенциального ухода Джейлена Брансона.
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