Чикаго Буллс подпишут разыгрывающего Горана Драгича на год

"Чикаго Буллс" договорились о новом контракте со словенским разыгрывающим защитником Гораном Драгичем. Ранее игрок стал свободным агентом после окончания контакта с "Бруклин Нетс".

Breaking: PG Goran Dragic is signing a one-year deal with the #Bulls, per source.



The Dragon, a 2018 All-Star, will help bolster an already strong Chicago backcourt.