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Сборная Украины проиграла Польше на молодежном Евробаскете и вылетела из высшего дивизиона

Баскетбол
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Это лишь третий вылет в истории команды

Сборная Украины проиграла Польше на молодежном Евробаскете и вылетела из высшего дивизиона

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по баскетболу U-20 проиграла Польше со счетом 59:95. Это был матч за сохранение места в высшем дивизионе Евробаскета. Проиграв, Украина вылетела в Дивизион В.

Это произошло лишь в третий раз в истории команды, ранее украинцы попадали в Дивизион В в 2005 и 2013 годах. Следующей игрой сборной Украины станет матч против Чехии за 15 место на Евробаскете.

Лучшими игроками в составе сборной Украины стали Максим Шульга, набравший 19 очков, 7 подборов и 3 ассиста, и Александр Кобзистый, набравший 15 очков, 7 подборов и 3 ассиста.

Матчи за 13-16 места на Евробаскете

Украина – Польша 59:95 (18:13, 12:28, 9:26, 20:28)

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В статье: сборная Польши женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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