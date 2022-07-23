Финикс продлит контракт с коучем Монти Уильямсом. Тренер подпишет многолетний договор

"Финикс Санз" подпишет новый контракт с главным коучем команды Монти Уильямсом. Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Воджнаровски, коуч дал согласие на продление договора с организацией.

ESPN Sources: Phoenix Suns coach Monty Williams has agreed on a long-term contract extension. Williams, the NBA’s coach of the year, had two years left on his original five-year deal — and now moves under contract for several more seasons. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 23, 2022

Уильямс проработал с командой уже три сезона из пяти полагающихся по контракту. По информации журналиста, "Финикс" подпишет с Монти новый контракт на много лет, за два года до окончания действующего договора.

За три сезона работы главным тренером "Санз" Уильямс занял десятое, второе и первое места в Западной конференции НБА. В прошедшем сезоне он был признан лучшим тренером НБА самой лигой. Также ему удалось вывести "Финикс" в финал НБА в позапрошлом сезоне, где те проиграли "Милуоки Бакс" в шести матчах.