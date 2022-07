Финикс продлит контракт с коучем Монти Уильямсом. Тренер подпишет многолетний договор

"Финикс Санз" подпишет новый контракт с главным коучем команды Монти Уильямсом. Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Воджнаровски, коуч дал согласие на продление договора с организацией.

ESPN Sources: Phoenix Suns coach Monty Williams has agreed on a long-term contract extension. Williams, the NBA’s coach of the year, had two years left on his original five-year deal — and now moves under contract for several more seasons.