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Финикс продлит контракт с коучем Монти Уильямсом. Тренер подпишет многолетний договор

Баскетбол
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За три года Уильямс занял 10, 2 и 1 места в Западной конференции НБА

Финикс продлит контракт с коучем Монти Уильямсом. Тренер подпишет многолетний договор

Фото: Soest Nu

UA-Футбол
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"Финикс Санз" подпишет новый контракт с главным коучем команды Монти Уильямсом. Как сообщает инсайдер ESPN Адриан Воджнаровски, коуч дал согласие на продление договора с организацией.

Уильямс проработал с командой уже три сезона из пяти полагающихся по контракту. По информации журналиста, "Финикс" подпишет с Монти новый контракт на много лет, за два года до окончания действующего договора.

За три сезона работы главным тренером "Санз" Уильямс занял десятое, второе и первое места в Западной конференции НБА. В прошедшем сезоне он был признан лучшим тренером НБА самой лигой. Также ему удалось вывести "Финикс" в финал НБА в позапрошлом сезоне, где те проиграли "Милуоки Бакс" в шести матчах.

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В статье: НБА Финикс Санз
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