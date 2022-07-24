  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Испания – победитель Евробаскета U-20 в Черногории
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания – победитель Евробаскета U-20 в Черногории

Баскетбол
(1 голосов)

В финале обыграли сборную Литвы со счетом 69:61

Испания – победитель Евробаскета U-20 в Черногории

Фото: FIBA

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании U-20 стала победительницей молодежного Евробаскета, проходившего в столице Черногории, Подгорице. В финале испанцы обыграли сборную Литвы со счетом 69:61.

В полуфинальном матче сборная Испании обыграла Израиль, литовцы же победили черногорцев. Именно последние стали в последствии бронзовыми призерами Евробаскета.

Лучшим игроком в составе сборной Испании стал атакующий защитник Рубен Домингес из "Эстудиантеса", набравший 17 очков и 3 подбора. Лучшим же литовцем стал гард Мантас Рубставичус из "Жальгириса-2", которому в финале удалось накидать 15 очков, и сделать 2 подбора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Литвы Евробаскет сборная Испании по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде