Испания – победитель Евробаскета U-20 в Черногории

Сборная Испании U-20 стала победительницей молодежного Евробаскета, проходившего в столице Черногории, Подгорице. В финале испанцы обыграли сборную Литвы со счетом 69:61.

В полуфинальном матче сборная Испании обыграла Израиль, литовцы же победили черногорцев. Именно последние стали в последствии бронзовыми призерами Евробаскета.

Лучшим игроком в составе сборной Испании стал атакующий защитник Рубен Домингес из "Эстудиантеса", набравший 17 очков и 3 подбора. Лучшим же литовцем стал гард Мантас Рубставичус из "Жальгириса-2", которому в финале удалось накидать 15 очков, и сделать 2 подбора.