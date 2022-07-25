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Украинские баскетболистки одержали две победы в груповом этапе Европейских университетских игр

Баскетбол
(2 голосов)

Наши спортсменки легко справились с оппонентками

Украинские баскетболистки одержали две победы в груповом этапе Европейских университетских игр

Новина українською

Украинские баскетболистки одержали победу в первом туре группового этапа на Европейских университетских играх по баскетболу 5х5.

Женская команда национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника выступает под руководством тренера Ярослава Яцива.

В первом туре украинские девушки уверенно победили Университет Иштвана Сечени из Венгрии 95:54. Во втором команда национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника одержала победу над Университетом Авейру из Португалии 81:66.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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