Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские баскетболистки одержали две победы в груповом этапе Европейских университетских игр
Наши спортсменки легко справились с оппонентками
Украинские баскетболистки одержали победу в первом туре группового этапа на Европейских университетских играх по баскетболу 5х5.
Женская команда национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника выступает под руководством тренера Ярослава Яцива.
В первом туре украинские девушки уверенно победили Университет Иштвана Сечени из Венгрии 95:54. Во втором команда национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника одержала победу над Университетом Авейру из Португалии 81:66.
Популярное сейчас
- Можете назвать ТОП-25 самых дорогих украинских футболистов? Квиз
- Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера
- Серебро студентов на ЧМ, сильный матч Миколенко, Эль Класико в США. Главные новости за 24 июля
- Испания – победитель Евробаскета U-20 в Черногории
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО