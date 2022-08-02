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Будивельник усилился ещё одним игроком сборной Украины
Баскетболист уже имеет опыт выступления в этой команде
Фото: ФБУ
Форвард национальной сборной Украины Павел Крутоус во второй раз стал игроком Будивельника. Об этом пишет официальный сайт клуба.
Крутоус (30 лет, 196 см, 90 кг) прошлый сезон провел в Днепре, где за 19,4 минуты на паркете в среднем Крутоус в Суперлиге приносил команде 6,4 очка + 1,9 подбора, при 58,8% двухочковых.
До этого Крутоус три сезона отыграл в Киев-Баскете, а с 2015 по 2018 год отыграл также три сезона в Будивельника, с которым стал чемпионом Украины в 2017.
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Источник:ФБУ
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