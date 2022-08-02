Будивельник усилился ещё одним игроком сборной Украины

Форвард национальной сборной Украины Павел Крутоус во второй раз стал игроком Будивельника. Об этом пишет официальный сайт клуба.

Крутоус (30 лет, 196 см, 90 кг) прошлый сезон провел в Днепре, где за 19,4 минуты на паркете в среднем Крутоус в Суперлиге приносил команде 6,4 очка + 1,9 подбора, при 58,8% двухочковых.

До этого Крутоус три сезона отыграл в Киев-Баскете, а с 2015 по 2018 год отыграл также три сезона в Будивельника, с которым стал чемпионом Украины в 2017.