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Будивельник усилил состав ещё одним игроком
Баскетболист играл сезон 2021/22 в Швейцарии
Украинский разыгрывающий Илья Тиртышник стал игроком "Будивельника".
Прошлый сезон Тыртышник играл в составе "Киев-Баскета".
Сезон-2021/22 доигрывал в швейцарском "Баскет Массагно", где за 5 матчей приносил команде 6,8 очка + 1,4 подбора за 12,6 минуты на паркете.
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