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Будивельник усилил состав ещё одним игроком

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист играл сезон 2021/22 в Швейцарии

Будивельник усилил состав ещё одним игроком

Новина українською

Украинский разыгрывающий Илья Тиртышник стал игроком "Будивельника".

Прошлый сезон Тыртышник играл в составе "Киев-Баскета".

Сезон-2021/22 доигрывал в швейцарском "Баскет Массагно", где за 5 матчей приносил команде 6,8 очка + 1,4 подбора за 12,6 минуты на паркете.

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В статье: Илья Тыртышник
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