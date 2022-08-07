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Будивельник подписал американского бигмена Гранта

Баскетбол
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Удачи в новой команде

Будивельник подписал американского бигмена Гранта

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

БК "Будивельник" подписал американского нападающего Харви Джерай Гранта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Грант (33 года, 203 см, 105 кг) может закрыть позиции 4 и 5 номеров, и в "Будивельник" перебирается после двух лет в греческом "Промитеасе".

В сезоне 2021/22 Грант выступал с "Промитеасом" в ЕвроКубке, где приносил команде 12,8 очка + 4,9 подбора за 23,7 минуты в игре.

В греческом чемпионате Харви имел следующую статистику: 10,4 очка + 4,9 подбора за 20,5 минут.

Напомним, что ранее "Кливлденд" заявил о намерении совершить звездный трансфер следующим летом.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
budivelnyk.ua

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