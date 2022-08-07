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Будивельник подписал американского бигмена Гранта
Удачи в новой команде
Getty Images/Global Images Ukraine
БК "Будивельник" подписал американского нападающего Харви Джерай Гранта. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Грант (33 года, 203 см, 105 кг) может закрыть позиции 4 и 5 номеров, и в "Будивельник" перебирается после двух лет в греческом "Промитеасе".
В сезоне 2021/22 Грант выступал с "Промитеасом" в ЕвроКубке, где приносил команде 12,8 очка + 4,9 подбора за 23,7 минуты в игре.
В греческом чемпионате Харви имел следующую статистику: 10,4 очка + 4,9 подбора за 20,5 минут.
Напомним, что ранее "Кливлденд"
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