Будивельник подписал американского бигмена Гранта

БК "Будивельник" подписал американского нападающего Харви Джерай Гранта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Грант (33 года, 203 см, 105 кг) может закрыть позиции 4 и 5 номеров, и в "Будивельник" перебирается после двух лет в греческом "Промитеасе".

В сезоне 2021/22 Грант выступал с "Промитеасом" в ЕвроКубке, где приносил команде 12,8 очка + 4,9 подбора за 23,7 минуты в игре.

В греческом чемпионате Харви имел следующую статистику: 10,4 очка + 4,9 подбора за 20,5 минут.