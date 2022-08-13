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Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении с разницей в 4 очка
В матче сыграл Алексей Лень, но не сыграли Дончич и Драгич
Фото: FIBA
Сборная Украины по баскетболу сыграла товарищеский матч со Словенией в рамках подготовки к предстоящему Евробаскету. Украинцы проиграли со счетом 82:86 (16:22, 16:18, 22:21, 28:25).
Примечательно, что за сборную Украины впервые с 2018 года сыграл центровой "Сакраменто Кингс! Алексей Лень. За сборную Словении же не сыграли её сильнейшие игроки: Лука Дончич из "Даллас Маверикс! и Горан Драгич из "Чикаго Буллс!.
Предстоящий турнир Евробаскет-2022 начнется уже менее, чем через месяц – 1 сентября. Именно сборная Словении является действующим чемпионом турнира. Команда победила в финале 2017 года Сербию со счетом 93:85.
Сборная Украины – сборная Словении 82:86
(16:22, 16:18, 22:21, 28:25)
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