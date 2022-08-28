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Сборная Украины уступила Исландии со счетом 88:91 в овертайме

Баскетбол
(1 голосов)

Обидное поражение в отборе ЧМ

Сборная Украины уступила Исландии со счетом 88:91 в овертайме

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела матч против Исландии в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира по баскетболу 2023 года. На арене в Рейкьявике украинцы обидно уступили со счетом 88:91, после игры в овертайме.

Основное время матча завершилось с ничейным счетом 80:80, благодаря сильной четвертой четверти сборной Украины. Тогда команда набрала 25 очков при всего 17 у исландцев. Однако в овертайме Украина смогла забить всего восемь очков, при одиннадцати у хозяев.

Лучшими по набранным очкам стали Элвар Фридрикссон (27 очков/2 подбора/0 ассистов) и Святослав Михайлюк (19/6/6). Другой представитель Украины в НБА (помимо Михайлюка), Алексей Лень, снова провел слабу игру, набрав (4/2/1).

Отбор на чемпионат мира-2023

Сборная Исландии – Сборная Украины 91:88

(14:19|22:22|27:14|17:25|11:8)

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В статье: Алексей Лень Святослав Михайлюк сборная Украины по баскетболу
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