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Сборная Украины уступила Исландии со счетом 88:91 в овертайме
Обидное поражение в отборе ЧМ
Фото: ФБУ
Сборная Украины провела матч против Исландии в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира по баскетболу 2023 года. На арене в Рейкьявике украинцы обидно уступили со счетом 88:91, после игры в овертайме.
Основное время матча завершилось с ничейным счетом 80:80, благодаря сильной четвертой четверти сборной Украины. Тогда команда набрала 25 очков при всего 17 у исландцев. Однако в овертайме Украина смогла забить всего восемь очков, при одиннадцати у хозяев.
Лучшими по набранным очкам стали Элвар Фридрикссон (27 очков/2 подбора/0 ассистов) и Святослав Михайлюк (19/6/6). Другой представитель Украины в НБА (помимо Михайлюка), Алексей Лень, снова провел слабу игру, набрав (4/2/1).
Отбор на чемпионат мира-2023
Сборная Исландии – Сборная Украины 91:88
(14:19|22:22|27:14|17:25|11:8)
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