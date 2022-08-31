Евробаскет 2022. Украина против Янниса и наши шансы на выход из группы

Украина – Великобритания. 2 сентября. 15.15.

Эстония – Украина. 3 сентября. 18.00.

Украина – Италия. 5 сентября. 22.00.

Греция – Украина. 6 сентября. 18.00.

Хорватия – Украина. 8 сентября. 15.15.



Партнер сборной Украины – Parimatch Ukraine – уже определил главных фаворитов на аутсайдеров турнира. Так что самое время определиться, кому отдавать свое предпочтение и за кем следить на чемпионате Европы.

Формат Евробаскета

Сборная Украины стартует на 8-м для себя чемпионате Европы. Это первый Евробаскет с 2017-го, когда было принято решение проводить его раз в 4 года, плюс один год ожиданий прибавили ковидные ограничения.

Формат турнира остался прежним. 24 команды поделены на четыре группы по шесть участников в каждой. В группе все соперники будут играть друг против друга, а в плей-офф турнира выходят по четыре лучшие команды группы. В этом году Евробаскет проходит в 4-х городах Европы, соответственно, каждый секстет сыграет в одном из них. Сборная Украины, которую жребий отправил в группу С, свой турнирный путь начнет в Милане.

Пока лучшим для Украины чемпионатом Европы остается 2013, когда «желто-синие» стали шестой командой континента. Из той сборной у нас остался только Денис Лукашов, который был игроком глубокой ротации. В 2017 году сборная Украины почти чудом вышла в 1/8 финала, где уступила будущим чемпионам Европы команде Словении.

Лень, Михайлюк и Санон - кто поведет Украину?

Пять лет спустя сборная Украины существенно помолодела. Средний возраст игроков команды Айнарса Багатскиса – 26 лет. И с точки зрения баскетбольных экспертов это одна из самых талантливых команд, которые были у Украины. При этом перед самым началом Евробаскета «желто-синие» проиграли два важнейших матча отбора на ЧМ-2023, один из них Исландии, команде, которая и по статусу, и по именам, и по игровой концепции уступает украинцам. Много критики получили звездные игроки сборной, наши представители в НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лень. При этом уже после квалификационных матчей на ЧМ стало известно, что «Торонто» отчислил Михайлюка из своего состава, так что у 25-летнего защитника к игровым проблемам в сборной добавились еще и карьерные. С другой стороны, Евробаскет – идеальная площадка, чтобы еще раз показать себя, так что Святую стоит собраться и играть на команду. Лучше всего начинать уже 2 сентября.

К счастью для Айнарса Багатскиса и всей Украины восстановился после небольшой травмы Иссуф Санон. 22-летний Санон технический, взрывной и при этом самый стабильный игрок команды как в атаке, так и в защите. И, несмотря на возраст, именно он может стать настоящим лидером сборной на Евробаскете.

Соперники сборной Украины

Очевидный лидер группы С – соборная Греции. И для того, чтобы определить ее статус не нужно лишних слов, стоит сказать только, что за команду сыграет двукратный MVP НБА, Яннис Адетокумбо. При этом суперзвезда «Милуоки» накануне Евро установил новый рекорд ФИБА по количеству очков, набранных в матче квалификации чемпионата мира, в матче против Сербии на его счету - 40 баллов. Итак, просто благодаря Яннису Греция должна занимать 1-2 место в группе.

Италия, которой Украина проиграла 24 августа в отборе на ЧМ, тоже очевиден фаворит. Во- первых, скуадра адзура играет дома, а плюс воих трибун еще никто не отменял, в фантастической форме находятся Симоне Фонтеккио, Стефано Тонут и другие. Единственная существенная потеря итальянцев – Данило Галлинари, получивший травму мениска в матче с Грузией. Однако очевидно, что эта сборная может заменить даже того игрока, который может влиять на рисунок игры на площадке.

Хорватия пока темная лошадка нашей группы, этакий Джокер. Потому что по именам – это топ-сборная, но Хорватия – это та команда, у которой все зависит от настроения, химии на площадке, психологии. Уж слишком по-разному балканцы могут презентовать себя на больших турнирах. Хорваты сенсационно не вышли во второй этап отбора на ЧМ-2023, однако уже в квалификационных матчах Евробаскета 2025 в августовском «окне» они уверенно обыграли поляков и швейцарцев.

И, наконец, наши главные соперники в борьбе за выход из группы – Великобритания и Эстония. Именно с этими двумя сборными Украина будет играть два стартовых матча турнира. И это, возможно, два самых важных для команды Багатсиса. Если Великобритания – это не самая звездная команда, которая не играла товарищеских матчей перед Евро, и может быть не в игровом тонусе, то Эстония потенциально может стать сюрпризом турнира этого года. Эстонцы перезапустили систему подготовки игроков и получили поколение, которое готово поражать. Это одна из самых молодых команд Евро, которых ведет стартовый разыгрывающий университета Аризоны Керр Крийза, вместе еще с несколькими очень перспективными игроками, особенно в передней линии, выступающими в хороших европейских командах.

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine считает украинцев фаворитами в стартовом матче Евробаскета против Великобритании. На победу наших в основное время коэффициент – 1.47, на успех британцев – 2.80. Прогноз на матч с Эстонией тоже в пользу Украины – 1.36 к 1. Коэффициент на победу балтийцев – 3.55.

А вот дальше эксперты прогнозируют для «желто-синих» турнирные сложности. Коэффициент на победу Италии 1.32 против 3.80 в пользу Украины. Матч с греками считается самым сложным для наших. Здесь кеф на победу украинцев – 5.80, в то время как на Янниса и Ко – 1.16. И в последнем матче в группе С против Хорватии наша команда снова не фаворит. 3.30 – такой коэффициент на то, что матч завершится в пользу Украины. На победу балканцев – 1.40.

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