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Сборная Украины назвала состав на Евробаскет-2022
Наша команда отправится на турнир с 12 игроками в запасе
Фото: ФБУ
2 сентября мужская сборная Украины стартует в финальной части Евробаскета-2022. Наша национальная команда в рамках группы С в Милане сыграет против сборной Италии, Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании.
Накануне вылета в Милан Айнарс Багатскис определился с составом на чемпионат Европы. Тренерский штаб поблагодарил за работу форвардов Андрея Войналовича и Павла Крутоуса, которые прошли сбор с командой и приняли участие в августовских матчах отбора на чемпионат мира-2023. В финальный растер вошли 12 игроков:
Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.
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