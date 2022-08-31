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Сборная Украины назвала состав на Евробаскет-2022

Баскетбол
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Наша команда отправится на турнир с 12 игроками в запасе

Сборная Украины назвала состав на Евробаскет-2022

Фото: ФБУ

Новина українською

2 сентября мужская сборная Украины стартует в финальной части Евробаскета-2022. Наша национальная команда в рамках группы С в Милане сыграет против сборной Италии, Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании.

Накануне вылета в Милан Айнарс Багатскис определился с составом на чемпионат Европы. Тренерский штаб поблагодарил за работу форвардов Андрея Войналовича и Павла Крутоуса, которые прошли сбор с командой и приняли участие в августовских матчах отбора на чемпионат мира-2023. В финальный растер вошли 12 игроков:

Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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