Два клуба интересуются Расселом Уэстбруком

Разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук интересен "Юте Джаз" и "Индиане". Об этом сообщил журналист The Athletic Джован Буха во время подкаста HoopsHype.

"Если говорить про трансфер Уэстбрука, то я могу сказать, что, по моей информации, "Юта" и "Индиана" – клубы, в которые Расселл может перейти с наибольшей вероятностью. Пожалуй, он скорее окажется в "Юте", чем в "Индиане". У вторых есть другие интересы на рынке", – сказал Буха во время подкаста.

Напомним, ранее "Лейкерс" уже предпринимали попытки обменять или продать Расселла Уэстбрука. В частности, сообщалось о переговорах с "Бруклин Нетс" с участием Кайри Ирвинга в обмене.