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Лейкерс обсуждали обмен Уэстбрука со многими командами
Минимум 5 команд могли обменять игрока
Фото: Sportscasting
"Лос-Анджелес Лейкерс" обсуждали возможный обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука по меньшей мере с пятью командами. Об этом сообщил обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико в своей колонке.
"Только в нынешнее межсезонье генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка обсуждал не менее чем с пятью командами возможный обмен Уэстбрука. Но сейчас "Лейкерс" далеки от сделки и всё идёт к тому, что Уэстбрук останется в команде по крайней мере в начале сезона", — написал Эмико.
В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.
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