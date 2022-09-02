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Лейкерс обсуждали обмен Уэстбрука со многими командами

Баскетбол
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Минимум 5 команд могли обменять игрока

Лейкерс обсуждали обмен Уэстбрука со многими командами

Фото: Sportscasting

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"Лос-Анджелес Лейкерс" обсуждали возможный обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука по меньшей мере с пятью командами. Об этом сообщил обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико в своей колонке.

"Только в нынешнее межсезонье генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка обсуждал не менее чем с пятью командами возможный обмен Уэстбрука. Но сейчас "Лейкерс" далеки от сделки и всё идёт к тому, что Уэстбрук останется в команде по крайней мере в начале сезона", — написал Эмико.

В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
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