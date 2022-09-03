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Иссуф Санон – о победе над Эстонией: Мы – украинцы, мы никогда не сдаемся
Страсть украинского защитника
Фото: ФБУ
Защитник Иссуф Санон прокомментировал сегодняшнюю победу сборной Украины над Эстонией со счетом 74:73. Гард был одним из самых полезных игроков на паркете, и набрал десять очков за игру.
"Сегодня мы показали, что значит быть украинцами. Мы показали, как нужно биться.
Моя команда всегда помогает мне, мы не только команда – мы настоящая семья. Мы помогаем друг другу вне зависимости от того, кто выходит на площадку, а кто нет.
Сегодня мы показали, что сборная Украины – одна большая семья, и мы можем играть в наш лучший баскетбол [на чемпионате Европы].
Мы не можем сдаться. Мы – украинцы, мы никогда не сдаемся. Слава Украине!"
Благодаря победам над Эстонией и Великобританией Украина сейчас занимает первое место в группе. Следующие соперники: сборная Италии (5 сентября), Греции (6 сентября) и Хорватии (8 сентября).
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