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Евробаскет-2022. Сборная Турции подала протест на исход матча с Грузией
Команда не согласна с результатом
Фото: Getty Images
Сборная Турции подала протест на исход матча с Грузией.
Напомним, что в четвёртой четверти из-за потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени убрали 22 секунды.
Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако после штрафных бросков, счётчик уже показывал 4:26.
Стоит отметить, что и Коркмаз, и Санадзе получили технические фолы. После дополнительного рассмотрения оба игрока были удалены.
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