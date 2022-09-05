Евробаскет-2022. Сборная Турции подала протест на исход матча с Грузией

Сборная Турции подала протест на исход матча с Грузией.

Напомним, что в четвёртой четверти из-за потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени убрали 22 секунды.

Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако после штрафных бросков, счётчик уже показывал 4:26.

Стоит отметить, что и Коркмаз, и Санадзе получили технические фолы. После дополнительного рассмотрения оба игрока были удалены.