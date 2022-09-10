Определились первые четвертьфиналисты Евробаскета. Ими стали Франция и Словения

Завершились первые матчи 1/8 финала Евробаскета. Сборная Франции обыграла Турцию со счетом 87:86, Словения – Бельгию со счетом 88:72.

Победу французов во многом обеспечил центровой Руди Гобер, набравший (20 очков/17 подборов/2 ассиста). Лучшими в составе сборной Турции стали защитник Буграхан Тунчер (22/3/4) и гард Фуркан Коркмаз (18/1/2).

Лучшим же в составе сборной Словении стал, ожидаемо, Лука Дончич. Разыгрывающий "Даллас Маверикс" набрал (35/5/5) в победном матче против сборной Бельгии. Среди соперников заметными были гард Ману Лекомт (16/4/2) и форвард Пьер-Антуан Жилле (15/10/2).

Евробаскет, 1/8 финала

Сборная Турции – Сборная Франции 86:87

(11:18, 24:25, 22:6, 20:28, 9:10)

Сборная Словении – Сборная Бельгии 88:72

(24:19, 20:22, 19:19, 22:12)