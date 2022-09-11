Евробаскет-2022. Украина - Польша: прогнозы, фавориты и трансляция матча 1/8 финала

11 сентября. 13.00 Берлин. Арена «Берлин».

Трансляция – телеканал XSport, YouTube канал XSPORT

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евробаскета. Команда Багатскиса вышла в 1/8 финала со второго места в группе, пропустив вперед только Грецию с феноменальным Яннисом. И этот результат уже очевидная победа украинцев. После провальных для нас матчей отбора к чемпионату мира надежд на то, что на чемпионате Европы Украина переродится и покажет свою игру, было немного. Но, наконец, украинцы взяли свое: одержали обязательные победы над аутсайдерами (хотя в матче с Эстонией нам откровенно повезло) и удивили Италию перед домашними трибунами. MVP Украины на этом этапе турнира стал Святослав Михайлюк. Свят наконец-то начал выполнять ту работу, которую от него ждали, и зарабатывать в среднем по 20 очков за игру (оставляем за бортом матч с Хорватией) и вцелом набравши 90 очков в группе. Освоился в европейском баскетболе Лэнь, и конечно, Санон предсказуемо давал результат. В целом команда Украины проявилась в этой группе, и в каждом из матчей были отрезки, которыми можно гордиться.

Конечно, можно говорить, что хорваты сами не захотели занять второе место в группе, предвосхищая четвертьфинал против Словении и держа в голове рекорды Дончича, но отвергнув эти теории заговора, стоит просто порадоваться за результат наших ребят. Тем более что в 1/8 финала в соперники им досталась Польша, одна из самых ровных и предсказуемых сборных турнира.

Партнер сборной Украины по баскетболу и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine прогнозирует нашим выход в четвертьфинал Евробаскета. Коэффициент на то, что украинцы победят в основное время – 1.70, успех поляков – 2.46. То, что основное время закончится вничью – маловероятно, шансы на такой результат – 12.50 до 1. Но даже если матч перейдет в овертайм, Украина должна брать свое, кеф на победу «желто-синих» в овертайме – 1.63 против 2.35 на успех соперников .

Украина и Польша встречались в тренировочном кампе в Стамбуле в июле. Тогда на товарищеском турнире украинцы обыграли поляков +29 по очкам. В августовском окне поляки играли преквалифайеры к следующему Евро, ведь во второй этап отбора в ЧМ не попали, и проиграли хорватам в очень напряженном поединке -3 очка. Уже на самом Евробаскете поляки сначала разгромили чехов, затем разгромно проиграли финнам, а затем снова уверенно выиграли у Израиля. В качелях прошел и матч с Нидерландами, который поляки почти чудом вытащили. Собственно, сборная Польши довольно крепкая команда, с хорошей защитой, но при этом не всегда стабильная. И откровенно поляки команда, которую Украина готова и может обыгрывать.

Все сейчас в руках ребят Айнарса Багатскиса. У Украины есть все шансы выйти в топ-8 команд Европы. Болеете и заряжайте на своих с Parimatch Ukraine!