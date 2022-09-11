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Йокич не смог вывести Сербию в четвертьфинал Евробаскета. Сборная проиграла Италии 86:94
Мощнейший вынос от итальянцев
Фото: Fox Trending
Завершился предпоследний матч 1/8 финала Евробаскета. Сборная Сербии проиграла Италии со счетом 86:94. Лучшим игроком матча стал двукратный MVP НБА, центровой сборной Сербии Никола Йокич (32 очка/13 подборов/4 ассиста).
Примечательно, что еще перед началом турнира главная звезда итальянцев Данило Галлинари получил травму и выпал из состава команды. Более того, по ходу сегодняшнего матча главного тренера сборной Италии Джанмарко Поццекко удалили арбитры.
Помимо Италии, в четвертьфинал Евробаскета уже вышли сборные Финляндии, Польши, Испании, Германии, Словении и Франции.
Евробаскет, 1/8 финала
Сборная Сербии – Сборная Италии 86:94
(28:20, 23:25, 17:21, 18:28)
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