Йокич не смог вывести Сербию в четвертьфинал Евробаскета. Сборная проиграла Италии 86:94

Завершился предпоследний матч 1/8 финала Евробаскета. Сборная Сербии проиграла Италии со счетом 86:94. Лучшим игроком матча стал двукратный MVP НБА, центровой сборной Сербии Никола Йокич (32 очка/13 подборов/4 ассиста).

Примечательно, что еще перед началом турнира главная звезда итальянцев Данило Галлинари получил травму и выпал из состава команды. Более того, по ходу сегодняшнего матча главного тренера сборной Италии Джанмарко Поццекко удалили арбитры.

Помимо Италии, в четвертьфинал Евробаскета уже вышли сборные Финляндии, Польши, Испании, Германии, Словении и Франции.

Евробаскет, 1/8 финала

Сборная Сербии – Сборная Италии 86:94

(28:20, 23:25, 17:21, 18:28)