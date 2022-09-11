  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Йокич не смог вывести Сербию в четвертьфинал Евробаскета. Сборная проиграла Италии 86:94
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йокич не смог вывести Сербию в четвертьфинал Евробаскета. Сборная проиграла Италии 86:94

Баскетбол
(1 голосов)

Мощнейший вынос от итальянцев

Йокич не смог вывести Сербию в четвертьфинал Евробаскета. Сборная проиграла Италии 86:94

Фото: Fox Trending

UA-Футбол
Новина українською

Завершился предпоследний матч 1/8 финала Евробаскета. Сборная Сербии проиграла Италии со счетом 86:94. Лучшим игроком матча стал двукратный MVP НБА, центровой сборной Сербии Никола Йокич (32 очка/13 подборов/4 ассиста).

Примечательно, что еще перед началом турнира главная звезда итальянцев Данило Галлинари получил травму и выпал из состава команды. Более того, по ходу сегодняшнего матча главного тренера сборной Италии Джанмарко Поццекко удалили арбитры.

Помимо Италии, в четвертьфинал Евробаскета уже вышли сборные Финляндии, Польши, Испании, Германии, Словении и Франции.

Евробаскет, 1/8 финала

Сборная Сербии – Сборная Италии 86:94

(28:20, 23:25, 17:21, 18:28)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Италии Евробаскет Никола Йокич сборная Сербии по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде