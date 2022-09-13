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Владелец Финикс Санз оштрафован на 10 миллионов долларов за расизм
Также он отстранен от работы
Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги расследования в отношении владельца команд "Финикс Санз" и "Финикс Меркьюри", выступающей в женской НБА, Роберта Сарвера.
В ноябре прошлого года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи НБА провела собственное расследование. Отмечается, что в ходе разбирательств было опрошено более 320 человек и изучено более 80 000 материалов по делу. В итоге обвинения были доказаны.
Функционер по итогам расследования отстранён на один год от участия в делах обоих клубов.
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