Владелец Финикс Санз оштрафован на 10 миллионов долларов за расизм

Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги расследования в отношении владельца команд "Финикс Санз" и "Финикс Меркьюри", выступающей в женской НБА, Роберта Сарвера.

В ноябре прошлого года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи НБА провела собственное расследование. Отмечается, что в ходе разбирательств было опрошено более 320 человек и изучено более 80 000 материалов по делу. В итоге обвинения были доказаны.

Функционер по итогам расследования отстранён на один год от участия в делах обоих клубов.