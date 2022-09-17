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Франция и Испания – в финале Евробаскета-2022

Баскетбол
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Матч пройдет уже завтра, 18 сентября

Франция и Испания – в финале Евробаскета-2022

Фото: Eurohoops.net

UA-Футбол
Новина українською

Определились сборные, которые сыграют в финале Евробаскета-2022. Вчера были сыграны матчи полуфинальной стадии между командами Франции и Польши, а также Испании и Германии.

В первом матче французы уничтожили поляков со счетом 95:54. Сборная Польши за первые две четверти игры сумела набрать лишь 18 очков, в то время как Франция – 34. Лучшим игроком матча стал Гершон Ябуселе – француз набрал (22 очка/4 подбора/0 ассистов).

Во втором полуфинале сборная Германии уступила Испании со счетом 91:96. Примечательно, что к началу последней четверти немцы вели 71:65. Однако в конце испанцы набросали 31, а игроки Германии – всего 20. Лучшие игроки матча: Деннис Шредер из Германии с (30/1/8) и Лоренцо Браун из Испании с (29/2/6).

Евробаскет, полуфиналы

Сборная Польши – Сборная Франции 54:95

(9:15, 9:19, 18:30, 18:31)

Сборная Германии – Сборная Испании 91:96

(24:27, 27:19, 20:19, 20:31)

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В статье: Евробаскет сборная Испании по баскетболу сборная Франции по баскетболу
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