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Франция и Испания – в финале Евробаскета-2022
Матч пройдет уже завтра, 18 сентября
Фото: Eurohoops.net
Определились сборные, которые сыграют в финале Евробаскета-2022. Вчера были сыграны матчи полуфинальной стадии между командами Франции и Польши, а также Испании и Германии.
В первом матче французы уничтожили поляков со счетом 95:54. Сборная Польши за первые две четверти игры сумела набрать лишь 18 очков, в то время как Франция – 34. Лучшим игроком матча стал Гершон Ябуселе – француз набрал (22 очка/4 подбора/0 ассистов).
Во втором полуфинале сборная Германии уступила Испании со счетом 91:96. Примечательно, что к началу последней четверти немцы вели 71:65. Однако в конце испанцы набросали 31, а игроки Германии – всего 20. Лучшие игроки матча: Деннис Шредер из Германии с (30/1/8) и Лоренцо Браун из Испании с (29/2/6).
Евробаскет, полуфиналы
Сборная Польши – Сборная Франции 54:95
(9:15, 9:19, 18:30, 18:31)
Сборная Германии – Сборная Испании 91:96
(24:27, 27:19, 20:19, 20:31)
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